بوتين: استخدام القوة ضد ايران سيقود المنطقة لكارثة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن أي استخدام للقوة من قبل الولايات المتحدة ضد إيران سيقود إلى كارثة في المنطقة وسط تصاعد التوترات بين البلدين.

وصرح في بوتين خلال لقاء تقليدي يجيب فيه عن أسئلة المواطنين ويبثه التلفزيون مباشرة “تقول الولايات المتحدة إنها لا تستبعد استخدام القوة .. سيكون ذلك كارثة على المنطقة”.

وعن الأزمة التجارية بين أمريكا والصين ،قال بوتين إن إدراج الولايات المتحدة لشركة هواوي الصينية لتكنولوجيا الاتصالات في القائمة السوداء بتهمة التجسس هو في الواقع بسبب المنافسة الاقتصادية.

وفي خروج نادر عن القضايا المحلية خلال برنامجه السنوي “الخط المباشر مع فلاديمير بوتين”، ندد الرئيس الروسي بالإجراءات الأمريكية ضد “هواوي” ووصفها بأنها “هجوم”.

وقال بوتين في البرنامج الذي بثه التلفزيون الوطني إن “الهجوم على هواوي” يهدف إلى “احتواء تطور الصين، التي أصبحت منافسا عالميا لقوة عالمية أخرى، هي الولايات المتحدة”.

وعززت روسيا علاقاتها مع جارتها الصين في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي تدهورت فيه علاقات البلدين مع الولايات المتحدة.

وبدأ بوتين برنامجه الحواري السنوي السابع عشر على التلفزيون الوطني اليوم الخميس للرد على أسئلة المواطنين الروس.

ويستمر برنامج “الخط المباشر مع فلاديمير بوتين” لعدة ساعات في المعتاد، ويميل إلى التركيز على القضايا المحلية الموضوعية، حيث يتشاور رئيس الدولة مع كبار المسؤولين من أجل الإجابة على بعض الأسئلة.