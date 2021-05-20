بوتين: اسلحتنا النووية تتفوق على العالم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال جلسة اللجنة التنظيمية "بوبيدا" اليوم، إن روسيا تمتلك أكثر قوة ردع نووي تقدما في العالم.

وأضاف بوتين: "بالطبع، السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو وضع القوات المسلحة وما هي آفاق تطورها؟ قد يبدو ذلك غريبا بالنسبة للكثيرين، هذا الوضع على ما يرام. لدينا أحدث الأسلحة النووية على الإطلاق بين كل الدول النووية. لدينا قوة ردع نووية متقدمة جدا. هذا ما يمكن تأكيده بحزم".

وتابع الرئيس الروسي القول: "بشكل عام، يوجد لدينا نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية، صواريخ أفنغارد فرط الصوتية. هذا السلاح لا يوجد لدى أي أحد آخر. لدينا أسلحة فرط صوتية ونقوم بتطويرها".

وذكر الرئيس بوتين، أنه "أخذت تظهر في روسيا مجمعات جوية وكذلك سفن وغواصات قتالية، ليس لها نظير في العالم، وذلك بفضل الموقف العقلاني تجاه التمويل".

وأضاف بوتين: "لدينا مجمعات جوية وسفن سطح وغواصات قتالية ليس لها نظائر في العالم. لدينا أحدث الطائرات بدون طيار، وكل ذلك بفضل النظرة العقلانية الواقعية تجاه الأموال التي تخصصها الدولة للدفاع، وكذلك بفضل المحافظة وتطوير المدارس العلمية وبفضل تدريب وإعداد الكوادر الهندسية، وبفضل تركيز الموارد الإدارية والمالية على أهم مجالات تطوير القوات المسلحة".

وتابع بوتين القول: "بفضل كل هذه العوامل، تمكنا من المحافظة على قواتنا المسلحة عند المستوى المناسب، بدون عسكرة الميزانية، سنواصل العمل بهذه الطريقة".