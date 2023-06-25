بوتين: الأولوية القصوى للعمليات العسكرية في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، منح الأولوية القصوى للعملية العسكرية في أوكرانيا، مشددا على ضرورة زيادة وتيرة وحجم إنتاج الأسلحة لتلبية احتياجات العملية.

وقال بوتين: إنه يجب زيادة وتيرة وحجم إنتاج الأسلحة لتلبية احتياجات العمليات العسكرية الخاصة، مع مراعاة عدم التأثير على الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين."

وأشار بوتين خلال لقاء صحفي مع قناة "روسيا 1"، إلى أهمية تقديم الدعم المالي اللازم لضمان إنتاج الأسلحة والمعدات بشكل سريع وبحجم مناسب وجودة عالية.

وأكد أنه يجب الحفاظ على جميع الامتيازات والموارد اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات.

وأضاف بوتين أنه يولي أقصى أولوية للعمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيراً بذلك إلى أهمية تعزيز القوة العسكرية في تلك المنطقة.

