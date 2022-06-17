بوتين: العالم أحادي القطب انتهى

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، ان العالم أحادي القطب قد "انتهى"، مضيفا أن "من يتمسكون بقيادتهم الوهمية للعالم، يرتكبون خطأ فادحا سيكلفهم غاليا"، في إشارة الى الولايات المتحدة.

وقال بوتين في كلمة خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "أنتم تعرفون أن التعددية القطبية أمر لا مفر منه، وعندما قلت إن شخصا ما يحاول تجميد العلاقات الدولية على مستوى ما قبل 30 سنة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، قلت إن الناس لا يفهمون هذا".

واضاف أن "الحركة أمر لا مفر منه. لقد ولدت مراكز قوة جديدة، قوية وواعدة وديناميكية، وهناك جهة ما لا يعجبها هذا".

وفي إشارة الى الولايات المتحدة، قال بوتين أن "جهة ما لا يعجبها" نمو قوة الصين، مضيفا: "اسمحوا لي أن أذكركم أنه من حيث الحجم الاقتصادي وتعادل القوة الشرائية، أصبحت الصين الاقتصاد رقم واحد في العالم. هذه حقيقة، هذه إحصائيات".

ورأى ان هذا ينطبق أيضا على الهند، حيث يتطور الاقتصاد بشكل مكثف، واصفا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأنه "شخص تقدمي للغاية، يتطلع إلى المستقبل".

بايدن: لولاي لغزا بوتين أوروبا

كما لفت بوتين إلى إندونيسيا والدول الإفريقية وبلدان أمريكا اللاتينية، قائلا إن "من يتمسكون بقيادتهم الوهمية للعالم، يرتكبون خطأ فادحا بغض النظر عن الثمن الذي سيدفعونه. هذا خطأ سيكلفهم غاليا، ليس لدي شك".

وأشار إلى أنه بسبب العقوبات ضد روسيا، سيفقد الاتحاد الأوروبي قدرته التنافسية العالمية لسنوات قادمة.

بوتين: "الولايات المتحدة منحت نفسها منزلة مبعوث إلهي هبط إلى الأرض من السماء دون أن يكون عليه أي التزامات، ولديه الكثير من المصالح، وهي مصالح مقدسة لا يجور المساس بها".

وهاجم الرئيس الروسي الولايات المتحدة التي قال انها "بعد نهاية الحرب الباردة، أعلنت نفسها رسولا منزلا من السماء إلى الأرض".

وأضاف: "بانتهاء الحرب الباردة، أعلنت الولايات المتحدة نفسها طرفا منتصرا، ومنحت نفسها منزلة مبعوث إلهي هبط إلى الأرض من السماء، دون أن يكون عليه أي التزامات، ولديه الكثير من المصالح، وهي مصالح مقدسة لا يجور المساس بها".

بوتين: "روسيا لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية، فنحن نمتلكها، ويجب على الجميع أن يعرفوا ذلك، وسنستخدمها إذا لزم الأمر لحماية سيادة بلادنا".

وتابع: "الدول الغربية قوضت الثقة في العملات العالمية بسبب سعيها وراء أطماع وأوهام جيوسياسية عفا عليها الزمن".

إطلاق العنان لمطبعة النقود

وقال بوتين إن "سلطات الاقتصادات الغربية الرائدة أطلقت المطبعة (إصدار أوراق نقدية جديدة) بدون التفكير أو الرغبة في استخدام أدوات أخرى، وبهذه الطريقة البسيطة، بدأوا في تغطية عجز الميزانية الذي لم يسبق له مثيل ".

الرئيس الاميركي جو بايدن

وبذلك يكون الرئيس الروسي قد أكد أن الغرب عمل على حل مشاكله الاقتصادية من خلال طباعة النقود الأمر الذي تسبب في ارتفاع الأسعار.

وشدد على أن مزاعم تدهور الوضع الاقتصادي في الدول الأوروبية كان نتيجة للعملية الخاصة الروسية في أوكرانيا يعد تشويه للحقائق.

لندن تفرض عقوبات على رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

وأشار إلى أن معدلات التضخم في بعض دول منطقة اليورو تجاوزت في الوقت الراهن مستوى 20%، لافتا إلى أن الغرب بدأ في البحث عن جهات لإلقاء اللوم عليها مع ارتفاع.

وقال بوتين إن المعروض النقدي نما في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين بنسبة 38% وفي الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%.

وعن تداعيات فرض الغرب عقوبات على روسيا، أشار بوتين إلى أن الخسائر المباشرة فقط التي تكبدها الاتحاد الأوروبي من العقوبات ضد روسيا بلغت حتى الآن مستوى 400 مليار دولار.

وانطلقت الأربعاء الماضي فعاليات وأنشطة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والذي ينعقد بنسخته الـ25 ويأتي في وقت تفرض فيه الدول الغربية عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على روسيا.

أبرز ما جاء في خطاب الرئيس الروسي:

* بوتين: قلت في دافوس منذ عام ونصف أن العالم أحادي القطب قد انتهى، لكن هناك محاولات مضنية لمحاولة استعادته.

* بوتين: العالم لم يعد كما كان من قبل والاتحاد الأوروبي فقد سيادته بالكامل

* بوتين: أمريكا اعتبرت نفسها رسول الرب على الأرض عند إعلانها الانتصار في الحرب الباردة

* بوتين: الاتحاد الأوروبي يخضع للإملاءات الخارجية والعمليات الديمقراطية فيه تشبه السيرك

* بوتين: لا علاقة لعمليتنا الخاصة في دونباس بما وصل إليه الوضع في أوروبا

* بوتين: خسائر الاتحاد الأوروبي المباشرة من فرض العقوبات ضد روسيا بلغت إلى الآن 400 مليار دولار

* بوتين: قرار العملية العسكرية الروسية الخاصة كان صعبا، لكنه كان حتميا

* بوتين: من المرجح أن يصبح القمح الأوكراني المصدر أداة للدفع لقاء الأسلحة المقدمة لأوكرانيا

* بوتين: الولايات المتحدة تقوم بطباعة النقود لشراء السلع الغذائية حول العالم