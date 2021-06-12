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بوتين: العلاقات مع أمريكا بأدنى مستوياتها منذ سنوات

منشور 12 حزيران / يونيو 2021 - 01:33
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع شبكة (إن. بي. سي نيوز ) قبل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع المقبل ، إن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف بوتين “لدينا علاقة ثنائية تدهورت إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة”.

وقال ، في رد على سؤال عن وصف بايدن له بأنه قاتل، إنه سمع اتهامات كثيرة من هذا القبيل وهو أمر لا يقلقه

وأكد بوتين إنه لا يعرف أي شيء عن تقارير قالت إن روسيا تزود إيران بتكنولوجيا الأقمار الصناعية. (رويترز)

كلمات دالة:الرئيس الروسي فلاديمير بوتينفلاديمير بوتينروسياواشنطن

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