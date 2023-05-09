بوتين: الغرب يريد تفكيك روسيا

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنّ احد اهداف الحرب الغربية الجديدة على روسيا "تفكيكيها وتدميرها"، مؤكّداً أنّ "هناك الآن تحرك نحو عالم أكثر عدلاً".

واشار الرئيس الروسي الذي كان يتحددث خلال العرض العسكري لإحياء يوم النصر الـ78 على النازية والذي أقيم في موسكو، أنّ بلاده هزمت الإرهاب الدولي، مؤكدا أن "كييف أصبحت رهينة لانقلاب وورقة مساومة في يد الغرب" وشدد بوتين على ان روسيا "ستحمي سكان دونباس وتضمن أمنها"

وانطلقت اليوم احتفالات روسيا بعيد النصر الـ78 على النازية الألمانية بعرض عسكري في الميدان الأحمر في العاصمة الروسية موسكو

وسط تدابير أمنية مشددة انعكست عليها محاولات قصف الكرملين قالت الادارة الروسية انها استهدافا للرئيس بوتين

ويحيي الروس يوم النصر وهي اهم مناسبة وطنية حيث قدم الاتحاد السوفيتي تضحيات فيما يعرف باسم الحرب الوطنية العظمى بين عامي 1941 و1945 والتي راح ضحيتها نحو 27 مليون مواطن ويبدو ان للاحتفال هذا العام زخم كبير لتثبيت النصر الروسي في اوكرانيا من جهة ولتشبيه موسكو اعداءها في اوكرانيا بالنازيين