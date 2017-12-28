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بوتين: القاعدتان الروسيتان قلعتان لحماية مصالحنا في سوريا

بوتين: القاعدتان الروسيتان قلعتان لحماية مصالحنا في سوريا
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