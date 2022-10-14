بوتين: بايدن يدعم جماعات ارهابية ولا ضرورة للاجتماع به

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الاميركي بدعم الجماعات الارهابية في العالم واكد انه لا يتوق للقاء به مشيرا الى عدم وجود ضرورة لذلك

وقال الرئيس الروسي في كلمة الرئيس بوتين في قمة روسيا- آسيا الوسطى": انه لا يوجد منصة لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن واشار ردا على سؤال حول ما إذا كان مستعدا للقاء بايدن: "يجب أن تسألوا بايدن عن ذلك إذا ما كان مستعدا لإجراء مباحثات مع روسيا، لكن لا توجد منصة لذلك حتى الآن" كما اعلن عدم اتخاذ قرار بشان مشاركته في قمة العشرين "لم يتم اتخاذ قرار بهدذا الشأن حتى الآن".

من أكثر مقاطع الفيديو تداولا في أوروبا هذه الايام حسب بعض وكالات الأنباء .. pic.twitter.com/zrQv4FcVlS — 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) October 14, 2022

واتهم الرئيس الروسي أجهزة الاستخبارات الغربية، وتحديدا الأمريكية، تمول المجموعات الإرهابية واعلن ان أفغانستان لا تزال تمثل بؤرة التوتر والتحديات الإرهابية.