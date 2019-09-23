بوتين بستعد لزيارة الرياض: موسكو تعارض عقد جلسة اممية لبحث هجوم أرامكو

فيما يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة العربية السعودية فقد ابدت موسكو اعتراضها عقد جلسة لمجلس الأمن حول هجوم أرامكو السعودية

بوتين الى الرياض

وقالت مصادر اعلامية روسية ان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بحث مع السفير السعودي بموسكو، رائد بن خالد قرملي، المسائل المتعلقة بالتحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى المملكة في أكتوبر المقبل.

وقال مصدر في الخارجية الروسية اليوم: "تم خلال اللقاء بين نائب وزير الخارجية الروسي، والسفير السعودي، بحث عدة مسائل، بما في ذلك تحضير زيارة الرئيس الروسي إلى الرياض، وجدول الاتصالات الثنائية على مستوى مختلف الوزارات والمؤسسات".

ارامكو في مجلس الامن

الى ذلك لم يستبعد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، احتمال عقد جلسة لمجلس الأمن حول هجوم أرامكو السعودية، ولكنه عبر في الوقت ذاته عن أمله بعدم عقد مثل هذه الجلسة.

وقال نيبينزيا في حديثه لوكالة تاس الروسية عشية انطلاق عمل الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا يمكننا استبعاد أي شيء. توجد لدى أعضاء مجلس الأمن، مثلما لدى كل أعضاء الأمم المتحدة، إمكانية لتقديم مبادرة حول عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول موضوع أو آخر".

وأضاف: "لا يمكنني القول فيما إذا من الممكن أن يعقد هذا الاجتماع أم لا. آمل بأنه لن يحدث هناك أي شيء طارئ سيدفعنا لإجراء هذه الجلسة".