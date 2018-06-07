بوتين: خططنا في كردستان العراق شرعية
وعبر الرئيس الروسي عن أمله بأن تتحقق جميع المشاريع في الأراضي العراقية بمشاركة روسيا.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن كل مشاريع روسيا في إقليم كردستان العراق شرعية وواعدة وغير موجهة إلى تشجيع النزاعات الداخلية، وإنما تهدف إلى تطوير العلاقات الطبيعية.
جاء هذا التصريح لبوتين خلال مؤتمر صحفي أجراه عقب "الخط المباشر" مع المواطنين الروس اليوم الخميس. وفي سياق إجابته عن سؤال حول آفاق العلاقات بين موسكو وإقليم كردستان العراق، بخاصة بعد التوقيع على اتفاقية تعاون في قطاع الغاز بين شركة "روس نفط" الروسية وحكومة كردستان العراق، في مايو الماضي.
وأضاف بوتين أن موسكو تثمن سعي الشعب الكردي إلى حماية حقوقه، مؤكدا مع ذلك أن روسيا تدعم العلاقات مع كل من الحكومة الاتحادية في بغداد والحكومة في أربيل.
وعبر الرئيس الروسي عن أمله بأن تتحقق جميع المشاريع في الأراضي العراقية بمشاركة روسيا.
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