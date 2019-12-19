بوتين دفاعا عن ترامب: إجراءات عزله بنيت على اتهامات “مختلقة”

اعتبر بوتين الاجراءات ضد ترامب في الكونغرس بأنها “استمرار لنزاع سياسي داخلي” بين الديموقراطيين والجمهوريين.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن إجراءات عزل دونالد ترامب تستند إلى أسس “مختلقة”، مضيفا أنه لا يعتقد أنها تنذر بقرب نهاية حكم الرئيس الأمريكي.

وقال بوتين بعد أن صوت مجلس النواب لصالح توجيه اتهامات باستغلال السلطة الى ترامب، إن الاتهام “لا يزال يتعين أن يمر عبر مجلس الشيوخ حيث يتمتع الجمهوريون بالأغلبية”.

وأضاف: “من غير المرجح أن يزيحوا ممثل حزبهم من منصبه، على أسس مختلقة تماماً”.

وفي مؤتمر صحافي ماراتوني يستمر يوما كاملاً، وصف بوتين الاجراءات في الكونغرس الأمريكي بأنها “ببساطة استمرار لنزاع سياسي داخلي” بين الديموقراطيين والجمهوريين.

ووبخ الصحافي الذي وجه السؤال بسبب “حديثه عن ترامب وكأنه انتهى”.

واتهم مجلس النواب ترامب الأربعاء باستغلال النفوذ بسبب محادثة هاتفية ضغط فيها على الرئيس الأوكراني ليفتح تحقيقا في منافسه الديموقراطي في انتخابات الرئاسة 2020 جو بايدن.

وأشار بوتين إلى أنه يعتقد أن هذه فقط حجة يستخدمها الديموقراطيون لعزل ترامب بعد فشلهم في توريطه في مزاعم بأن موسكو تدخلت في انتخابات الرئاسة التي جاءت به الى السلطة في 2016.

وأضاف بوتين: “الديموقراطيون يتهمون ترامب بالتآمر مع روسيا، وظهر بعد ذلك أن ذلك ليس له وجود. ولا يمكن أن يكون أساسا لعزله”.

وتابع: “بعد ذلك اختلقوا ممارسته نوعاً من الضغط على أوكرانيا”.