بوتين: زيلينسكي عار على اليهود والهجوم المضاد محكوم بالفشل

هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، واصفا اياه بانه “عار" على اليهود، فيما اكد ان الهجوم المضاد الذي تشنه قوات كييف ضد الجيش الروسي محكوم بالفشل.

وخاطب بوتين الحاضرين في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الذي افتتح اعماله في مدينة سان بطرسبرغ الجمعة، ان لديه الكثير من الاصدقاء اليهود الذين لا يعتبرون زيلينسكي يهوديا "بل عار على الشعب اليهودي".

ومنذ اندلاع النزاع في أوكرانيا، يغيب ممثلو الدول الغربية عن المنتدى الذي يستقطب مسؤولين ومستثمرين من حول العالم.

وقال الرئيس الروسي إن "النظام الأوكراني" هو من بدأ الحرب بدعم من الغرب عام 2014، وان كافة الدول الغربية تفضل عدم التطرق الى ذلك.

واضاف ان الغرب بكل جهده يسعى الى "إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة"، وهو ما جعل موسكو تضع نصب اعينها تدمير الة الحرب الاوكرانية "واجتثاث النازية" من ذلك البلد.

الهجوم المضاد محكوم بالفشل

وبدا بوتين واثقا من قدرة قواته على افشال الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية، والذي وصفه بانه لا يملك "أي فرصة" للنجاح.

وقال ان القوات الأوكرانية لم تتمكن من تحقيق اي نجاج ملموس في الهجوم برغم انها تستخدم احتياطيها الاستراتيجي لاختراق الدفاعات الروسية.

واضاف ان هناك محاولة الآن على بعض القطاعات من الجبهة .. ووصلوا إلى الخط الأول من الدفاع. لكن ليس هناك أي فرصة (لهم) لإحراز أي تقدم".

وعلى الجانب المقابل، تؤكد القوات الاوكرانية إنها تمكنت من استعادة بضع بلدات ومساحة 100 كيلومتر مربع خصوصا على الجبهة الجنوبية خلال هجومها الذي بدأ الاسبوع الماضي.

عالم متعدد الاقطاب

واذ اكد بوتين ان الجيش الروسي قادر على تدمير أجزاء من وسط العاصمة كييف، لكنه قال انه اختار ألا يفعل لأسباب لم يحددها.

ووصف الهجمات التي تشنها عناصر من القوات الاوكرانية على مناطق روسية حدودية بانها انما تهدف الى تشتيت انتباه الجيش الروسي عن جبهات القتال الاخرى.

الى ذلك، أكد الرئيس الروسي أن "عالما متعدد الأقطاب" بدا يظهر ويزداد قوة.في مواجهة "النظام الدولي الاستعماري الجديد" في اشارة الى الدول الغربية.

وقال بوتين ان الاقتصاد الروسي تمكن من الصمود في وجه العقوبات التي يفرضها الغرب، مشيرا الى ان بلاده تقيم علاقات جيدة ذات منحى تصاعدي مع كل من الصين والهند وبلدان اخرى في اميركا اللاتينية وافريقيا.

وتوجه الى الشركات التي غادرت بلاده بأعداد كبيرة منذ بدء الحرب قائلا ان ابواب روسيا ليست مغلقة امام احد.