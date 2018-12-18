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بوتين: سنطور صواريخنا ان انسحبت مواشنطن من المعاهدة

بوتين: سنطور صواريخنا ان انسحبت مواشنطن من المعاهدة
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