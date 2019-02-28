بوتين: سنقضي على آخر بؤر الارهاب في سوريا قريبا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأوضاع في سوريا استقرت، وسيتم القضاء على آخر بؤر للإرهاب فيها في القريب العاجل.
وقال بوتين اليوم الخميس، ردا على سؤال بشأن تقييمه للوضع الحالي في سوريا، إن "مناطق في محافظة إدلب وشرق الفرات لم تستقر بعد"، مؤكدا أنه بحث أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرورة العمل في هذا الاتجاه.
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