بوتين: عزلنا سيدمر العالم.. واردوغان يلوم اميركا

اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استحالة عزل بلاده، واشار الى الضرر الكبير الذي سيلحق بالعالم جراء سياسة العقوبات الغربية، فيما اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الولايات المتحدة باستفزاز روسيا وهو ما سيقود الى خسائر اقتصادية عالمية

بوتين: مستحيل عزلنا

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه "من المستحيل" عزل روسيا، ردا على ما تواجهه البلاد من عقوبات غربية غير مسبوقة بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال: "أعني بذلك حمى العقوبات الغربية ومحاولاتها العدوانية الواضحة لفرض أنماط سلوكية على دول أخرى وتجريدها من سيادتها وإخضاعها لإرادتها".

وأضاف أن العقوبات المفروضة محاولة عقيمة لعزل موسكو، وزادت حدتها إلى إعلان حرب اقتصادية.

وكانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي قد فرضت عقوبات اقتصادية وشخصية على موسكو بعد أن أرسل بوتين قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

اردوغان: اميركا سبب الازمة

اتّهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارة إلى بلغراد الأربعاء، الدول الغربية والولايات المتحدة بـ "باتباع سياسة تقوم على استفزاز" روسيا.

وقال إردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، ردًا على سؤال حول أزمة الطاقة في أوروبا: "يمكنني أن أقول بشكل علني أنني لا أجد أن السلوك الحالي للغرب ... صحيح. إن الغرب يتّبع سياسية تقوم على استفزاز" روسيا.

وأضاف الرئيس التركي للصحفيين إنه متفهم لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن ألمانيا، عبر خط أنابيب "نورد ستريم". وتابع الرئيس التركي قائلا: "بصفتنا تركيا التي حافظت دائما على سياسة التوازن بين أوكرانيا وروسيا، نؤكد أننا سنواصل اتباع هذه السياسة المتوازنة".