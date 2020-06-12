بوتين: غالبية الروس يؤيدون التعديلات الدستورية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن ثقته بأن الأغلبية المطلقة من الروس تدعم التعديلات الدستورية التي من شأنها حماية الثوابت التاريخية وحصانة الحدود الروسية، من دون التطرق إلى التعديل المثير للجدل حول "تصفير" عدد ولاياته الرئاسية، والسماح له بالترشح لولايتين إضافيتين.

وفي أول فعالية عامة يشارك فيها بعد إلغاء نظام العزل الذاتي في موسكو على خلفية انتشار فيروس كورونا، قال بوتين أثناء مراسم الاحتفال بالعيد الوطني الروسي: "لدينا قيم أخلاقية مشتركة، ويهمنا احترام الإنسان العامل وحامي الوطن، وتاريخنا غير المنقطع لقرون طويلة، والتقاليد والثقافة".

وأضاف: "تحدد هذه المبادئ طابع شعبنا ومصيره، وتطور البلاد اليوم ومستقبلاً. لذلك من الطبيعي أنه كثيراً ما طُرحت مقترحات لإدخال هذه المبادئ الأساسية والمحورية إلى الدستور الروسي. لدي قناعة بأن هذا الموقف تشاطره وتؤيده الأغلبية المطلقة من مواطنينا".

وجاءت تصريحات بوتين قبل أقل من أسبوعين على انطلاق التصويت على التعديلات الدستورية الذي سيستمر أسبوعاً كاملاً للحدّ من تكدس المصوّتين بمراكز الاقتراع، في ظل تسجيل ما بين 8 و9 آلاف حالة إصابة يومياً بفيروس كورونا في روسيا، وسط انحساره في موسكو وتمدده إلى الأقاليم الأخرى.

وأظهر استطلاع أجراه "مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام" أنّ 61% من المستعدين للمشاركة في الاستفتاء، يعتزمون التصويت لصالح التعديلات.