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بوتين غدا في السعودية لأول مرة منذ 12 عاما

منشور 13 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 06:15
بوتين يصافح العاهل السعودي في قمة العشرين بتركيا عام 2015
بوتين يصافح العاهل السعودي في قمة العشرين بتركيا عام 2015

يصل إلى الرياض غدا الإثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة إلى المملكة تدوم حتى صباح الثلاثاء يلتقي خلالها مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتوقيع عدد من الاتفاقيات إضافة إلى التطرق إلى “التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري”.

وذكرت مصادر في الرياض أن العاهل السعودي من المقرر أن يبحث مع الرئيس الروسي عددا من قضايا التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما سيتم تبادل الآراء حول القضايا الدولية الملحة مع التركيز على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً في سورية والخليج واليمن وجهود تسوية القضية الفلسطينية، كما سيكون هناك مباحثات بين بوتين وولي العهد.

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف قال في تصريحات له “أنه يتم تحضير نحو 30 وثيقة، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية وتجارية، لتوقيعها خلال زيارة بوتين إلى السعودية. ووفقاً لمدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي فإن الصندوق سيوقع خلال الزيارة اتفاقيات بنحو ملياري دولار”.

يشار إلى أن آخر زيارة قام بها الرئيس الروسي إلى السعودية كانت في شباط/ فبراير 2007، أما العاهل السعودي فقد زار روسيا في عام 2017. وتأتي زيارة بوتين إلى المملكة ردا على الزيارة التي قام بها الملك سلمان إلى موسكو. (د ب أ)


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