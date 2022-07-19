بوتين في طهران لبحث الملف السوري والقمح الاوكراني

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء الى العاصمة الايرانية طهران، حيث سيلتقي بالرئيسين الايراني حسن رئيسي والتركي رجب طيب اردوغان ، وذلك في اول زيارة للزعيم الروسي الى خارج الاتحاد السوفييتي سابقا منذ اندلاع الحرب في اوكرانيا

بوتين يتحدى اميركا بالمرشد الايراني

وفي رسالة واضحة إلى الغرب مفادها أن روسيا ستسعى إلى تعزيز العلاقات مع إيران المناهضة للغرب، سيلتقي بوتين بأقوى سلطة في إيران، المرشد علي خامنئي، بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط.

حذرت واشنطن من خطة طهران لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات المسيّرة. وتنفي طهران بيع طائرات مسيرة لموسكو لاستخدامها في أوكرانيا.

لقاء ثلاثي في طهران

وتعمل موسكو وانقرة وطهران معاً لخفض العنف في سوريا، رغم دعمها لأطراف متناحرة في الحرب. وروسيا وإيران هما أقوى داعمين للرئيس السوري بشار الأسد، بينما تدعم تركيا المعارضين المناهضين له.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بتنفيذ عملية أخرى في شمال سوريا تعارضها طهران وموسكو. وفي إيران، سيلتقي بوتين وإردوغان لمناقشة اتفاق يهدف إلى استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود.

خريطة جديدة لسوق النفط

وتُرَاقب زيارة بوتين لطهران عن كثب، إذ أعاد الهجوم الروسي لأوكرانيا تشكيل سوق النفط العالمية، وبعد أن شجعتها أسعار النفط المرتفعة بسبب حرب أوكرانيا، تراهن طهران على أنها قد تضغط بدعم من موسكو على واشنطن لتقديم تنازلات من أجل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. بموجب الاتفاق، قلصت طهران أنشطتها النووية الحساسة مقابل رفع العقوبات الدولية.

عقوبات اميركية

وكلا موسكو وطهران تخضعان للعقوبات الأميركية، وبينهما مصالح متداخلة، فلطالما اعتمدت إيران، التي يعاني قطاعها النفطي منذ سنوات في ظل العقوبات الأميركية، على مشتريات النفط الصينية لإبقاء الاقتصاد قائماً. ومنذ اندلاع حرب أوكرانيا، استحوذت موسكو على سوق النفط الإيراني في آسيا.