بوتين: لا نسعى لتفكيك الاتحاد الأوروبي

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا ليس لديها أي هدف لتفريق أحد في أوروبا أو فصل شخص عن آخر هناك، بل على العكس من ذلك، فهي مهتمة باتحاد أوروبي واحد موحّد ومزدهر.

وأدلى الرئيس الروسي بهذا التصريح قبل يوم واحد من توجهه إلى أوروبا، حيث يقوم بزيارة عمل لفيينا الثلاثاء في 5 يونيو الجاري.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة تلفزيونية نمساوية عرضت مقتطفات منها اليوم:"ليس لدينا أي هدف لفصل شيء ما أو شخص ما في الاتحاد الأوروبي، بل على العكس من ذلك، نحن مهتمون باتحاد أوروبي واحد وموحد ومزدهر، لأنه أهم شريك تجاري واقتصادي لنا".

سيتم بث هذه المقابلة كاملة مساء اليوم الاثنين.