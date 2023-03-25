بوتين: لدينا امكانيات كافية للرد على اليورانيوم المنضب

اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لديها ما يكفي لترد على ذخيرة اليورانيوم المنضب، ولديها الكثير من هذه الأسلحة لكنها لم تستخدمها حتى الآن في اشارة الى عزم بريطانيا تزويد الجيش الاوكراني بقذائف تحتوي على اليوارنيوم المنضب

وقال الرئيس الروسي في تصريحات اعلامية "لدينا مئات الآلاف، مئات الآلاف من هذه القذائف. لم نستخدمها بعد" واوضح ان ذخائر اليورانيوم المنضب التي سيزودها الغرب لأوكرانيا ليست أسلحة دمار شامل، لكنها تولد بطريقة ما الغبار الإشعاعي وتصنف على أنها أسلحة خطيرة.

واشار الى انها اسلحة لا تنتمي إلى فئة أسلحة الدمار الشامل لكن نوى قذائف اليورانيوم المستنفد، قد تكون هناك مواد مختلفة مستخدمة، لكنها تستخدم لأغراض خارقة للدروع

وقال بوتين "لا تزال تولد ما يسمى بالغبار الإشعاعي بطريقة أو بأخرى ، وبهذا المعنى ، بالطبع ، تنتمي إلى أسلحة الطبيعة الأكثر خطورة".

وستؤدي تلك الاسلحة التي تنزي بريطانيا تزويد القوات الاوكرانية بها إلى تلوث مناطق المحاصيل وافساد التربة لعقود طويلة قادمة "يمكن أن يعزى ذلك للأسلحة، الأكثر ضررا وخطورة على البشر. ليس فقط للمقاتلين، ولكن أيضا على البيئة"