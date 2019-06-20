بوتين: لن اتخلى عن الاسد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انه لن يتخلى عن الرئيس السوري بشار الاسد في حربه ضد المعارضة

وجاء رد بوتين غير المباشر على سؤال بشان صفقة اميركية روسية في سورية وقال الرئيس الروسي : نحن لا نتاجر لا بحلفائنا ولا بمصالحنا ولا بمبادئنا. يمكن الاتفاق مع زملائنا لحل المشاكل

وقال بوتين خلال "الخط المباشر" مع المواطنين أنه يجب حل قضية التسوية السياسية في سوريا من خلال الجهود المشتركة لجميع اللاعبين المهتمين، بما في ذلك الولايات المتحدة

وأكد بوتين على أنه يجب أن تشارك مصر وإسرائيل والأردن ودول المنطقة والدول الأوروبية في تسوية الأزمة السورية، قائلا: "هل يمكن حل هذه القضية؟ أعتقد أن ذلك ممكن حال توفر النية الحسنة من قبل كل الدول المعنية، وهي بالدرجة الأولى دول المنطقة مثل إسرائيل ومصر والأردن والدول الأوروبية التي تعاني من تدفق المهاجرين وتهتم بتسوية القضية. يجب أن يعمل الجميع بشكل مشترك".