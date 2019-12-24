بوتين: لن نرضى بالتعادل مع الغرب في نوعية الأسلحة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية يجب أن تتفوق على مثيلاتها الغربية من حيث النوعية، مضيفا أن "التعادل لا يمكن أن يرضينا".

وقال بوتين خلال اجتماع موسع بوزارة الدفاع في موسكو اليوم الثلاثاء: "إذا أردنا أن ننتصر، فيجب أن تكون معداتنا أفضل من النماذج العالمية. هذه ليست لعبة شطرنج، حتى يمكن أن نرضى بالتعادل. الأمر يتعلق بالنظام العسكري للدولة".

وذكر الرئيس الروسي أن المنظومة الصاروخية فرط الصوتية "أفانغارد" بدأت تدخل في تسليح القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية وطورنا وسائل الاتصال، مضيفا أن "قواتنا النووية والأسطول البحري أظهرت قدراتها المتنامية خلال التدريبات".

وأكد بوتين ضرورة "مواصلة تطوير الجيش والأسطول البحري وتحديث معداتنا بنسبة 70% العام المقبل".

وشارك في الاجتماع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي قال إن روسيا تقوم بتحديث قواتها المسلحة دون الانجرار إلى سباق تسلح، لكنها تأخذ في الاعتبار التهديدات القائمة.

وفيما يلي أهم ما جاء في الاجتماع الموسع لوزارة الدفاع الروسية: