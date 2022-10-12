بوتين: مستعدون لتزويد أوروبا بالطاقة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن أوروبا ستخسر مئات المليارات في حال تحديد سقف أسعار الغاز، مشيرا إلى أن موسكو مستعدة لتزويد اوروبا بالطاقة.

ولفت بوتين إلى أن الولايات المتحدة تحاول السيطرة على دول أوروبا، من خلال اجبارها على شراء الطاقة بأسعار غالية جدا.

وأضاف بوتين في كلمة خلال منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد حاليا في موسكو، إن بلاده مستعدة لضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر الأنبوب غير المتضرر من "السيل الشمالي-2".

وأوضح بوتين قائلا: "تبلغ طاقته (السيل الشمالي-2) 27.5 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يمثل حوالي 8% من جميع واردات الغاز إلى أوروبا. روسيا مستعدة لبدء عمليات التسليم هذه. كما يقولون الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي. إذا أرادوا، فسيتعين فتح الصنبور فقط هذا كل شيء. ونحن على استعداد لتوفير كميات إضافية في فترة الخريف والشتاء".

وقال الرئيس الروسي، إن الرفاهية في أوروبا كانت مقترنة بالتعاون مع روسيا.

وأوضح أنه لا يمكن الامتناع عن التعاون مع روسيان، مضيفا: "نريد التعاون مع أوروبا تجاريا لكنهم هم من فرضوا العقوبات.. ما يحدث في أسواق الطاقة حاليا نتيجة سياسات خاطئة لسنوات سابقة".

وقال الرئيس الروسي: "الدول النامية ستتأثر بارتفاع أسعار الغاز العالمية، والسلوك الأوروبي هو السبب في ارتفاع أسعار الغاز. مستعدون لإمداد أوروبا بالغاز بالكميات المحددة وفقا للعقود، إلا مصير خطي غاز نورد ستريم يجب أن يحدد".

ويرى أن الهجوم على خط الغاز نورد ستريم سابقة ويهدد البنى التحتية للطاقة