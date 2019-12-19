بوتين مشككا: لا أحد يعرف أسباب التغير المناخي

في تصريحات تشكك فيما إذا كان الاحتباس الحراري من صنع الانسان، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن "لا أحد يعرف" أسباب التغير المناخي، مؤكدا أنه يمكن أن يكون نتيجة عمليات كونية.

وقال بوتين للصحافيين في مستهل مؤتمره الصحافي السنوي بمناسبة نهاية العام "لا أحد يعرف أسباب التغير المناخي".

وأضاف "نعرف أنه في تاريخ الأرض كانت هناك فترات من ارتفاع الحرارة وانخفاضها، ويمكن أن يتعلق ذلك بعمليات في الكون".

واضاف ان "زاوية صغيرة في محور دوران الأرض أو مدارها حول الشمس يمكن أن تدفع العالم نحو تغيرات مناخية خطيرة".

إلا أن بوتين أقر بأن الاحتباس الحراري هو قضية مهمة وقال "علينا أن نبذل أقصى الجهود لضمان عدم تغير المناخ بشكل دراماتيكي".

وفيما تشهد موسكو طقساً دافئاً غير معتاد في شهر كانون الأول/ديسمبر، قال بوتين ان وتيرة الاحتباس الحراري في روسيا هي "أعلى بنسبة 2,5% من أي مكان آخر في العالم".

واضاف "بالنسبة لبلدنا هذه العملية خطيرة للغاية .. وسنبذل الجهود لتقليص تبعاتها على بلادنا".

وأكد ان انبعاثات الكربون في روسيا هي أقل بكثير من مثيلاتها في الدول الغربية، وأن بلاده تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس للمناخ.

وقال ان التغير المناخي يشكل خطراً خاصا على المناطق الروسية التي شيدت فيها المباني على الجليد السرمدي و"الذي يمكن أن يتسبب ذوبانه بتبعات كبيرة جدا".

وسجلت محطة مناخية في شمال موسكو درجات حرارة 5,4 درجة مئوية الاربعاء، ليكون أكثر الأيام دفئا في البلاد خلال شهر كانون الأول/ديسمبر منذ قرن.

