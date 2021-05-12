بوتين وأردوغان يبحثان التصعيد الإسرائيلي-الفلسطيني

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بحثا هاتفيا التصعيد القائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وحثا جميع أطراف النزاع على العودة للحوار

وأعلنت الرئاسة الروسية في بيان لها أن بوتين وأردوغان خلال المكالمة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء تبادلا الآراء بشكل مفصل بخصوص التصعيد الحاد في القدس الشرقية وأعربا عن بالغ قلقهما إزاء استمرار المواجهات وارتفاع حصيلة القتلى والجرحى نتيجة للجولة الجديدة من التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ودعا الزعيمان الروسي والتركي، حسب بيان الكرملين، جميع الأطراف إلى خفض التوتر والتسوية السلمية للمسائل القائمة.

وأشار بوتين وأردوغان إلى مواقف روسيا وتركيا المبدئية المؤيدة لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين على أساس المعايير القانونية المعترف بها دوليا، مؤكدين على الدور الخاص الذي تضطلع به الرباعية الدولية (أي روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة) في المساعدة على تقدم العملية التفاوضية.

كما بحث الرئيسان واقع وأفق التعاون بين دولتيهما في مجال محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أكد بوتين استعداد موسكو لضمان إمدادات لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى تركيا.

وأشار البيان أن وفدا تركيا سيصل إلى موسكو قريبا لمناقشة هذه المسائل.

بدوره، أعرب أردوغان عن خالص تعازيه في حادثة إطلاق النار المأساوية التي وقعت أمس في مدينة قازان الروسية، وأعرب عن تعاطفه مع أسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

من جانبه، قدم بوتين إلى أردوغان والشعب التركي بأكمله أفضل تمنياته بمناسبة عيد الفطر القادم