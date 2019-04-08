بوتين وأردوغان يجتمعان وسط خلاف تركي أمريكي بشأن شراء أسلحة روسية

بوتين وأردوغان

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في موسكو اليوم الاثنين، فيما يواصل الجانبان الدفع قدما نحو تنفيذ صفقة منظومة الدفاع الجوي التي أثارت غضب واشنطن.

وتوطدت على نحو متزايد علاقات تركيا مع روسيا، منافسة الولايات المتحدة، بسبب شراء تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخي أرض-جو المتقدمة “إس -400” من روسيا.

وقال أردوغان قبل أن يتوجه إلى موسكو: “من بين مواضيعنا تحتل إس- 400 مكانة مهمة”، مشيرا إلى خطط لقائه مع بوتين. وقال إن تسليم منظومة إس -400 سيبدأ في تموز/ يوليو المقبل.

وهددت الولايات المتحدة بمنع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) من الحصول على مقاتلات متطورة من طراز إف -35، من بين عقوبات أخرى، إذا جرى المضي قدما في تنفيذ الصفقة مع روسيا.

د ب أ