بوتين وبن سلمان يبحثان اتفاقيات أوبك+ ومكافحة كورونا

اعلن الكرملين السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحثا في اتصال هاتفي ملف أسواق الطاقة وتنفيذ اتفاقات أوبك+ وافاق التعاون لمكافحة انتشار كورونا.

وأضاف "أكد الجانبان استعدادهما لمواصلة التعاون الوثيق في هذا المجال للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة العالمي".

وانخفض إنتاج النفط في الدول الأعضاء بمنظمة أوبك خلال شهر سبتمبر الماضي، فيما خفضت المنظمة تقديرات نمو الطلب العالمي على الخام في العام المقبل مع استمرار تداعيات كورونا.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط، الثلاثاء الماضي، أن إنتاج الدول الأعضاء في أوبك والبالغ عددهم 13 دولة تراجع بمقدار 47 ألف برميل يومياً خلال سبتمبر/أيلول الماضي، على أساس شهري ليصل إلى مستوى 24.06 مليون برميل يومياً خلال الشهر السابق له.

كما بحث الزعيمان التعاون لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا وآفاق استخدام اللقاح الروسي سبوتنيك 5 في السعودية.