بوتين وترامب يجريان اتصالا هاتفيا

وقال بيسكوف: "في كثير من الأحيان، يتم النظر في مدن مختلفة يمكن أن تستضيف اللقاء الثنائي للرئيسين. وقد ناقش الرئيسان ضرورة عقد مثل هذا اللقاء خلال الاتصال الهاتفي الأخير. ويمكن أن تكون فيينا هذه المدينة".

وأشار إلى عدم وجود اتفاقيات محددة أو مناقشات محددة في الوقت الحالي. وأضاف "بهذا الشأن لم يتغير شيء بعد".

وأوضح بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كان بوتين قد بحث مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز إمكانية عقد اجتماع مع ترامب في فيينا "لقد ذكر أن فيينا قد تصبح تلك المدينة".

وأكد أن هذه القضية موضوع نقاش روسي — أمريكي.