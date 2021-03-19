بوتين وجه لبايدن دعوة لإجراء حوار مفتوح وليس مناظرة

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن اقتراح الرئيس الروسي الموجه لنظيره الأمريكي جو بايدن، هو دعوة لإجراء حوار مفتوح وليس لمناظرة.

الكرملين: بوتين وجه لبايدن دعوة لإجراء حوار مفتوح وليس مناظرةبوتين يقترح على بايدن إجراء محادثات على الهواء مباشرة

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة، تعليقا على دعوة الرئيس الروسي نظيره الأمريكي لإجراء لقاء مباشرة على الهواء إنه لا يمكن أن تكون هناك مناظرة بين زعيمي بلدين، ودعوة الرئيس الروسي هي اقتراح لإجراء حوار مفتوح.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن عدم وجود رد واضح من الولايات المتحدة على دعوة بوتين لإجراء حوار مفتوح يعتبر بمثابة الرفض.

وقال لقد "تم توجيه الطلب، إما أن تكون هناك إجابة عليه، أو لا توجد إجابة. عدم وجود إجابة هو، بشكل عام رفض لهذا التواصل".

كما أشار بيسكوف إلى أن أول اتصال بين بوتين وبايدن بعد توليه منصب رئيس الولايات المتحدة تم بمبادرة من الجانب الأمريكي على وجه التحديد، مضيفا: "في الوقت الحالي، في ضوء مبادرة الرئيس بوتين، يعرض الجانب الروسي المبادرة بنفسه وينقل هذه المبادرة عبر القنوات الدبلوماسية. وسوف ينتظر الرد". (تاس)