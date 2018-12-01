قمة العشرين (G20) في الأرجنتين

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفترة قصيرة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على هامش قمة العشرين (G20) في الأرجنتين.

وجرت المحادثة بين زعيمي البلدين في مراسم التصوير عند عتبة مسرح "كولون" قبل بداية عرض المسرحية الخاصة لزعماء مجموعة العشرين.

ووصلت ميركل إلى بوينس آيرس مساء أمس الجمعة بتأخر كبير بسبب خلل تقني أصاب طائرتها الحكومية.

وقد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بوينس آيرس نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وأجرى لقاءا ثلاثيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي. كما ألقى كلمة في لقاء زعماء دول مجموعة بريكس (روسيا، الصين، الهند، البرازيل، جنوب إفريقيا) وتحدث مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي