بوتين ونتنياهو يبحثان التطورات السورية

نتنياهو أجرى محادثات مع بوتين خلال زيارته إلى موسكو، يوم 27 شباط الماضي

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث تطورات القضية السورية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب لقاء بين بوتين ونتنياهو، إن قضية سوريا "تمت مناقشتها بشكل مفصل للغاية وبجوانبها المختلفة" وفق موقع روسيا اليوم

ورد أوشاكوف، على سؤال حول ما إذا قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بعرض أي مبادرة حول القضية السورية: "لم يتم طرح أي خطة ورقية".

وبعد الزيارة الأخيرة لنتنياهو إلى موسكو يوم 27 شباط/ فبراير، تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير قالت فيها، إن نتنياهو سلم بوتين وكذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة تتضمن مبادئ وضعها لتسوية الوضع بسوريا تشمل سحب "القوات الإيرانية" من البلاد.

لكن الكرملين أكد لاحقا أنه لم يتم خلال تلك المحادثات "تقديم أي خطة دقيقة على الورق من الجانب الإسرائيلي".

وهذا اللقاء الأول بين نتنياهو وبوتين منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

يذكر أن نتنياهو أجرى محادثات مع بوتين خلال زيارته إلى موسكو، يوم 27 شباط الماضي، بحثا خلالها الوضع في سوريا واتفقا على مواصلة التنسيق بين قواتهما في سوريا، وانسحاب القوات الأجنبية من سوريا.

وتنفذ إسرائيل منذ عدة سنوات غارات جوية على أهداف في سوريا، تقول إنها تأتي في إطار مواجهة "التموضع العسكري الإيراني" في سوريا.