بوتين ونتنياهو يبحثان تطورات الشرق الاوسط

اعلن الكرملين ان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحثا في اتصال هاتفي أجري بينهما اليوم الاثنين، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأفاد بيان صادر عن الكرملين، بأن بوتين ونتنياهو واصلا خلال المكالمة، التي أجريت بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، "تبادل الآراء حول القضايا الملحة للأجندتين الدولية والإقليمية خاصة في ظل الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط".

اتفق بوتين ونتنياهو، حسب البيان، على الاستمرار في الاتصالات بين روسيا وإسرائيل على مستويات مختلفة.

بدوره، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو أجرى اتصالا مع بوتين "وبحث معه القضايا الإقليمية ومواصلة التنسيق الإسرائيلي الروسي إزاء التطورات الأمنية في المنطقة".

الحديث عن فرصة فريدة

وكان اخر لقاء بين بوتين ونتنياهو في (30 يناير/ كانون الثاني 2020)، حيث افاد الاخير أن هناك "فرصة ربما تكون فريدة لتحقيق السلام"، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط.

ونقلت الصفحة الرسمية لنتنياهو، على موقع فيسبوك عنه القول، إن "العلاقات الروسية الإسرائيلية أمتن وأقوى وأفضل من أي وقت مضى".

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