بوتين يأمر القوات المسلحة بالإستعداد لمواجهة "كورونا"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس الدولة فلاديمير بوتين أمر بإجراء اختبار بغية التأكد من استعداد القوات المسلحة الروسية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت الوزارة أن الاختبار الذي انطلق اليوم بأمر من الرئيس بوتين سيستمر حتى 28 مارس الجاري في مؤسسات القيادة والوحدات التابعة للمنطقتين العسكريتين الغربية والمركزية، في سلاح الجو والقوات الصاروخية الاستراتيجية وقوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية وقوات الهندسة العسكرية وبعض الهيئات المختصة بالإمدادات الطبية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاختبار يأتي بغرض رفع مستوى استعداد هذه الوحدات لتحقيق الأهداف المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، إذا اقتضى الأمر ذلك.