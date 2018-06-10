بوتين يؤكد استعداده للقاء ترامب “ما إن” تصبح واشنطن مستعدة لذلك

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد استعداده للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب “ما إن” تصبح واشنطن مستعدة لقمة من هذا النوع.

وقال بوتين أمام صحافيين أثناء زيارته الصين “ما إن يصبح الجانب الأمريكي مستعدا، سيُعقد هذا اللقاء بناء على جدول عملي بالطبع″.

وتابع أن “الرئيس الأمريكي نفسه يقول باستمرار إنه يعتبر مثل هذا اللقاء مفيدا. بوسعي أن اؤكد ذلك. هذا صحيح”.

وأوضح أنه لم يناقش مع ترامب المكان المحتمل لهذا اللقاء، لكنه أشار إلى أن “عدة” دول من بينها النمسا مهتمة بالمساعدة في تنظيم هكذا قمة.

وقال بوتين “اعتقد أن الأمر تقني”، وتابع “من المهم للقاءات كهذه، إذا عقدت، أن يكون مضمونها عمليا”.

وذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول أوروبي كبير أن بوتين طلب من المستشار النمساوي سباستيان كورتز اثناء زيارته لفيينا في وقت سابق هذا الأسبوع المساعدة في تنظيم اللقاء وأن واشنطن تدرس عقده.

ومنذ وصول كورتز للحكم، تحاول النمسا لعب دور الوسيط بين روسيا والغرب.

وفرضت النمسا عضو الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بسبب أزمة ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في 2014 مع باقي دول التكتل. لكن فيينا لم تطرد دبلوماسيين روس مثل بقية الدول الغربية في اعقاب تسميم العميل الروسي السابق المزدوج وابنته يوليا في بريطانيا، الذي اتهمت موسكو بالوقوف وراءه.

وتنفي موسكو هذه الاتهامات بشكل قطعي.

وكانت العلاقات بين القوتين العظميين تدهورت في السنوات الاخيرة على خلفية خلافات حول النزاع السوري وضم روسيا لشبه جزيرة القرم في غرب اوكرانيا.

يضاف إلى ذلك قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع ايران في 2015، والذي اكدت روسيا تمسكها به.

ويعود آخر لقاء بين بوتين وترامب إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 في فيتنام.