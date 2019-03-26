بوتين يبحث قضية الجولان مع نظيره اللبناني
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان مع الرئيس اللبناني ميشال عون في موسكو يوم الثلاثاء.
ووقع الرئيس الأمريكي يوم الاثنين مرسوما يمنح إسرائيل رسميا اعترافا أمريكيا بأن الجولان أرض إسرائيلية.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين ”مثل هذه القرارات لها تداعيات سلبية دون شك على التسوية في الشرق الأوسط والمناخ العام للتسوية السياسية في سوريا“.
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