بوتين يبحث نداء زعيمي دونيتسك ولوغانسك.. ويهاجم واشنطن

هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سياسة الإدارة الأمريكية، متهما واشنطن بأنها تتخلى بسهولة عن أي اتفاقيات واي وثائق توقعها. مؤكدا أن سلطات كييف لن تنفذ اتفاقيات مينسك، وأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو سيزيد من التهديدات التي تتعرض لها موسكو.

وشدد بوتين، خلال افتتاحه اجتماعا استثنائيا موسعا لمجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، لمناقشة الوضع في دونباس، على أنه في حال ضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، فإن التهديدات التي تتعرض لها روسيا ستزداد كثيرا.

"لقد اجتمعنا لمناقشة الوضع الذي يتطور اليوم في دونباس. وسأقول بضع كلمات بإيجاز عما يحدث هناك وكيف يتطور الوضع.. الغرض من اجتماعنا اليوم هو الاستماع إلى زملائنا وتحديد خطواتنا التالية على هذا المسار، أعني نداء زعيمي جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية الى روسيا بطلب الاعتراف بسيادتهما".

ونوه الرئيس الروسي إلى أن "الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يرتبط بشكل وثيق بالمشاكل العالمية لضمان الأمن في العالم وفي أوروبا على وجه الخصوص".

دونيتسك ولوغانسك

ووجه رئيسا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا، دينيس بوشيلين وبيونيد باشيتشنيك، اليوم الأحد، طلبا من الرئيس الروسي، للاعتراف باستقلال المنطقتين.

وقال بوشيلين، في كلمة مصورة اليوم الاثنين: "باسم شعب جمهورية دونيتسك الشعبية نطلب منكم الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية كدولة مستقلة ديمقراطية قانونية واجتماعية".

وذكر باسيتشنيك في تصريح مماثل: "أطلب منكم الاعتراف بسيادة واستقلال جمهورية لوغانسك الشعبية".

كما طلب بوشيلين وباسيتشنيك من بوتين إبرام اتفاقات للصداقة والتعاون مع كل من الجمهوريتين بما في ذلك في مجال الدفاع.

وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة بالقوة في كييف إثر مظاهرات واسعة بدعم من الغرب ومشاركة مكثفة من قبل القوى القومية المتطرفة في البلاد.

ونشبت في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا والتي تقطنها أغلبية ناطقة باللغة الروسية حرب بين القوات المحلية والحكومة، فيما أعلن السكان المحليون في أبريل 2014 إنشاء جمهوريتي دونيتسك ولوغانتسك الشعبيتين اللتين لا تحظيان بأي اعتراف دولي.

والجمعة أعلن كل من بوشيلين وباسيتشنيك بدء عمليات إجلاء سكان الجمهوريتين إلى أراضي روسيا بهدف تفادي سقوط ضحايا بين المدنيين على خلفية تصاعد الأعمال القتالية مع القوات الحكومية الأوكرانية التي كثفت عمليات قصف المنطقتين.