بوتين يتلقى مطعوم كورونا بعيدا عن الاضواء

قال الكرملين الأربعاء، أن بوتين تلقى أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الثلاثاء، وسيتلقى الجرعة الثانية بعد أيام.

أعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن أمله في أن يكون تطعيم الرئيس فلاديمير بوتين ضد فيروس كورونا مثالا يقتدي به المواطنون، خاصة وأن روسيا زادت من طاقة إنتاجها للقاحات.

وقال المتحدث باسم الكرملين، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن نوع اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تلقاه الرئيس الروسي، يعرفه فقط هو وطبيبه الذي اشرف على عملية التطعيم.

وأكد بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن بوتين تلقى أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الثلاثاء، وسيتلقى الجرعة الثانية بعد أيام.

وجدد بيسكوف التأكيد على أن جميع اللقاحات الروسية الثلاثة موثوقة وفعالة وآمنة، لذلك لا فرق في نوع اللقاح الذي تم تطعيم الرئيس به.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين في وقت سابق أن بوتين حالته الصحية جيدة بعد تلقيه لقاح كورونا.

