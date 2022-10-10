بوتين يحذر من رد بلاده القاسي وقاديروف يدعو زيلينسكي للهرب

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من رد بلاده القاسي على التصرفات الاوكرانية خاصة تفجير جسر جزيرة القرم، فيما دعا الرئيس الشيشاني نظريه الاوكراني للهرب من البلاد.

بوتين يحذر من الرد القاسي

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع ميداني مع أعضاء مجلس الأمن الروسي ، ان الهجوم على جسر جزيرة القرم هجوم ارهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية.

وقال بوتين: "تشير بيانات فحوصات الطب الشرعي وغيرها، بالإضافة إلى المعلومات العملياتية، إلى أن انفجار 8 أكتوبر/تشرين الأول هو عمل إرهابي. هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية لروسيا. ومن الواضح أيضًا أن العملاء والمنظمين والجناة خدمات أوكرانية خاصة".

وأشار بوتين إلى أن "نظام كييف يستخدم منذ فترة طويلة الأساليب الإرهابية - هذه هي جرائم قتل الشخصيات العامة والصحفيين والعلماء في كل من أوكرانيا وروسيا".

قاديروف يدعو زيلينسكي للهرب

الى ذلك علق الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، على الضربات التي استهدفت المدن الأوكرانية، مؤكدا أنه راض الآن عن العملية العسكرية الخاصة "100%"، واشار في تعليق على صفحته في "تليغرام"

"الآن أنا راضٍ تماما عن سلوك مسؤول العمليات الخاصة".

ودعا رئيس الشيشان رمضان قديروف، على خلفية الضربات التي تعرضت لها أوكرانيا ، فولوديمير زيلينسكي إلى "الركض قبل أن تحلق دون النظر إلى الغرب".

وقال" "زيلينسكي يشكو من الهجمات على كييف والمدن الأخرى. وكيف فكرت، أيها الأحمق زيلينسكي، أنه يمكن السماح لك، بينما لا يستطيع الآخرون؟ أي، لمدة ثماني سنوات، وهم يقصفون الأشخاص المسالمين، ويدمرون البنية التحتية في مدن جمهورية لوغانسك الشعبية، ويقومون بتغطية المحطة النووية بالقذائف، وتفجير الجسور، وقصف الأشياء المهمة، لكن كيف خطر في بالك، وفجأة، أنه أصبح من المستحيل على أي شخص (فعل شيء إزاء ذلك)؟".

وأضاف: "لقد حذرناك يا زيلينسكي من أن روسيا لم تبدأ بالفعل بعد، لذا توقف عن الشكوى من رخص ثمنها، ومن الأفضل الفرار قبل وصولها. أهرب يا زيلينسكي، أهرب دون النظر في اتجاه الغرب".

