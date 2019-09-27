بوتين يخشى نشر تفاصيل اتصالاته الهاتفية مع ترامب

عبّر الكرملين الجمعة عن أمله في ألا تنشر واشنطن التفاصيل السرية للاتصالات الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

أدلى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بهذا التصريح ردا على سؤال عن إعلان البيت الأبيض تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها ترامب في 25 يوليو/ تموز مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأثارت عاصفة سياسية داخل الولايات المتحدة.

وقال بيسكوف إن نشر التفاصيل السرية لمثل تلك الاتصالات يتنافى مع العرف الدبلوماسي العام، مضيفا أنه يأمل ألا يؤدي الوضع المتدهور للعلاقات بين البلدين إلى موقف مماثل فيما يتصل بروسيا.

