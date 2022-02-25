بوتين يدعو الجيش الأوكراني للاستيلاء على السلطة في البلاد

حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، الجيش الاوكراني على إطاحة الرئيس فولوديمير زيلينسكي وأوساطه الذين وصفهم بانهم "عصابة مدمني المخدرات والنازيين الجدد"، وذلك في ثاني ايام الغزو الذي تشنه روسيا ضد هذا البلد،

وقال بوتين مخاطبا الجيش الأوكراني في كلمة نقلها التلفزيون الروسي "تولوا السلطة. يبدو أنه سيكون من الأسهل بالنسبة لنا التوصل إلى اتفاق معكم، مقارنة بعصابة مدمني المخدرات والنازيين الجدد، الذين استقروا في كييف وأخذوا الشعب الأوكراني بأكمله كرهائن".

وكرر في كلمة سبقت اجتماع مجلس الأمن الروسي ان "الهدف الرئيسي للقوات الروسية ليس الصدام مع القوات الأوكرانية وإنما مع الجماعات النازية المتطرفة والتي تتحمل مسؤولية إبادة السكان في دونباس وسفك دماء المواطنين الأبرياء للجمهوريات الشعبية".

وأضاف انه "فيما عدا ذلك يقوم عناصر هذه المجموعات بنصب منظومات الصواريخ بين الأحياء السكنية في مدينتي كييف وخاركوف مما يعرض حياة السكان الأمنيين للخطر".

وكانت وكالات أنباء روسية نقلت، الجمعة، عن المتحدث باسم الكرملين قوله إن بوتين مستعدّ لإرسال وفد إلى مينسك، عاصمة حليفته بيلاروس، لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا حيث تشنّ قواته هجومًا.

وقال المتحدث ديمتري بيسكوف إن "فلاديمير بوتين مستعدّ لإرسال وفد روسي على مستوى وزارتَي الدفاع والخارجية والإدارة الرئاسية إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع وفد أوكراني".

وفي الغضون، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن السلطات الأوكرانية نشرت راجمات الصواريخ في إحدى ساحات العاصمة كييف، محذرة من أن "إقامة وسائل نارية في الأحياء السكنية تمثل جريمة حرب".

وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن "ما لدينا من معلومات استخباراتية تشير إلى أن راجمات الصواريخ من طراز (غراد) تم نشرها على ساحة شيفتشينكو في كييف لاستهداف منطقة مطار غوستوميل الاستراتيجي قرب العاصمة، الذي سيطرت عليه القوات الروسية أمس الخميس".

وتابع البيان، أن "المستشارين من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية علموا القيادة العسكرية الأوكرانية إقامة أنظمة مدفعية صاروخية في أحياء سكنية بغية إثارة إطلاق نيران جوابية على السكان المحليين"، مضيفا أن "استخدام النظام في كييف للأحياء السكنية لتغطية المواقع النارية لقواتها المدفعية يمثل جريمة حرب".

وأردف البيان قائلا: "إنه أسلوب نعرفه جيدا فهو من الأساليب التي يستخدمها بشكل نشط الإرهابيون الذين ترعاهم وكالة المخابرات الأمريكية في الشرق الأوسط وبلدان أخرى".

وقال كوناشينكوف مخاطبا المواطنين الأوكرانيين: "لقد تبنت قيادتكم المكونة من القوميين نفس الأساليب التي يستخدمها الإرهابيون، فهم يريدون استخدامكم كدروع بشرية"، مؤكدا أن "القوات المسلحة الروسية لن توجه أبدا أي ضربات إلى المناطق السكنية في العاصمة الأوكرانية".