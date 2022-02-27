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بوتين يرفض وساطة "اسرائيل".. وأوكرانيا ترفع دعوى قضائية ضد روسيا في "لاهاي"

منشور 27 شباط / فبراير 2022 - 12:13
بوتين وزيلينسكي
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

رفض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، الوساطة التي عرضتها اسرائيل لحل الأزمة الأوكرانية، كما كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن طلب البرلمان الأوكراني من نظيره الإسرائيلي بالترويج لمبادرة عقد قمة روسية أوكرانية في تل أبيب.

وجاء في بيان نشره الكرملين في وقت سابق من اليوم الإثنين: "رئيس وزراء إسرائيل في محادثة مع بوتين يعرض وساطة إسرائيلية لتعليق الأعمال العدائية في أوكرانيا."

وأضاف البيان: "أطلع بوتين بينيت على تفاصيل العملية الخاصة لحماية دونباس، وأكد بوتين أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات في غوميل البيلاروسية، وأن كييف لم تنتهز الفرصة.

وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأحد، أن رئيس برلمان أوكرانيا، رسلان ستيفانتشوك، قد أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، رئيس الكنيست، ميكي ليفي، طلب منه العمل على استضافة قمة روسية أوكرانية، لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن ميكي ليفي قد أعرب عن تضامنه وتضامن بلاده، أيضا، مع الشعب الأوكراني، ودعوته إلى إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بينيت في مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية، أنه خلال اليومين المقبلين ستصل إلى أوكرانيا طائرة تحمل 100 طن من المعدات والمساعدات الإنسانية الإسرائيلية.

وأكدت أن المساعدات الإسرائيلية لأوكرانيا تشمل أجهزة تنقية المياه ومعدات طبية وبطانيات وخيام وأدوية، وغيرها من المعدات التي يمكن أن تساعد المواطنين المتواجدين خارج المنزل أثناء الطقس البارد.

محكمة لاهاي

من جهة أخرى قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف رفعت دعوى قضائية ضد روسيا إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي طالبت بعقد جلسة استماع فيها الأسبوع المقبل

وكتب زيلينسكي في تغريدة على صفحته في "تويتر" اليوم الأحد: "رفعت أوكرانيا بشكل رسمي دعوى ضد روسيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. نطالب بمساءلة روسيا على تحريفها مفهوم الإبادة الجماعية من أجل تبرير العدوان. نلتمس من المحكمة أن تأمر روسيا فورا بوقف أعمالها القتالية وأن تحدد موعدا لجلسة الاستماع الأسبوع المقبل".

وفي 24 فبراير أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه قرر إطلاق عملية عسكرية خاصة من أجل الدفاع عن أهالي سكان منطقة دونباس. وأشار إلى أن أهداف العملية هي حماية الناس من الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل النظام في كييف وتجريد أوكرانيا من السلاح واستئصال النازية فيها ومقاضاة مرتكبي الجرائم الدموية الكثيرة بحق المدنيين بمن فيهم مواطنون روس".

 

 

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