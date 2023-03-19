بوتين يزور "ماريوبول" ويتفقد أحياءها

البوابة - أعلن الكرملين، اليوم الأحد، عن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمدينة ماريوبول، التي تسيطر عليها القوات الروسية في إقليم الدونباس شرق أوكرانيا.

وتفقد بوتين، الذي يزور "ماريوبول" لأول مرة منذ إنطلاق العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مرافق المدينة، حيث قام بجولة في أحيائها، عبر سيارة قادها الرئيس الروسي بنفسه، وتحدث مع السكان في حي "نيفسكي"، ومن ثم لبى دعوة عائلة لزيارة منزلها.

واستمع بوتين، الذي وصل إلى "ماريوبول" على متن مروحية، من نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، تفاصيل تتعلق بأعمال البناء والترميم في المدينة وضواحيها.

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، بأن الحديث بين الرئيس بوتين وخوسنولين، تركز حول بناء مناطق سكنية صغيرة جديدة ومرافق اجتماعية وتعليمية وبنية تحتية للخدمات المجتمعية والمؤسسات الطبية.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، إن المدينة تشهد عودة لسكانها بشكل نشط، بعد تحسن ظروف الحياة فيها.

كما تفقد بوتين، الخط الساحلي في "ماريوبول" بمنطقة "نادي اليخوت، ومبنى المسرح" ومناطق أخرى في المدينة.

وعقد الرئيس الروسي، الذي سيطرت قواته على المدينة في مايو الماضي، اجتماعا في "روستوف-أون-الدون" بمركز قيادة العملية العسكرية الخاصة.

وتأتي زيارة بوتين ل"ماريوبول" بعد يومين من صدور مذكرة توقيف بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، والترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلّة في أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية

ورفض ورفض الكرملين قرار المحكمة، واصفًا إياه بأنه "باطل" لأن روسيا ليست طرفًا في الجنائية الدولية.