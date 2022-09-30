قادة "المناطق المحررة" يوقعون وثيقة الانضمام الى روسيا

وقع زعماء لوغانسك ودونتيسك وخيرسون وزابوروجيا رسميا وثيقة الانضمام الى روسيا الفيدرالية بعد خطاب القاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابا في «الكرملين» أمام أعضاء الهيئة التشريعية حيث دُعي إليه نواب مجلس الدوما وأعضاء مجلس الاتحاد ورؤساء الأقاليم الروسية

بوتين: روسيا دولة عظيمة

وقال الرئيس الروسي في كلمته ان روسيا دولة عظيمة والغرب والناتو يعتقدون انهم يتعاملون مع مجانين، والغرب هو من دعس بقدمية على الحدود المرسومة والان يصر على اعادة الترسيم حسب مصالحه فقط

وقال انه من دون حياء يقسم العالم ويعتقدون ان روسيا يجب ان تكون في قائمة البربريين والمتوحشين، وان النخبة الغربية بقيت على شكلها القديم وينظرون الى حقوق الشعوب بمستويات متعددة، انهم ينشرون الروسفوبيا

وقال ان الغرب يعتبر ان الحضارة الغربية وقيم الليبرالية هي الاساس / وان الغرب بحمل حقدا تاريخيا اتجاه روسيا ولن نسمح باستعمارنا، واخضعنا الغرب على التعامل معنا على اساس مصالحنا على اسس دينية متعددة ، الكلمة الروسية منفتحة للجميع.

وقال الرئيس الروسي ان المصادر الروسية والغنى الروسي يحاولون تدميره حيث ينظرون البنا كمستعمرين، والاقاليم المحررة قالو كلمتهم حتى يعيدو الوحدة فيما بيننا ووجه بوتين الشكر لتلك المناطق

وقال ان اميركا خلفت خلفها الدماء والجثث وتحتل اليوم اليابان وكوريا وبطريقة خسيسة يقولون انهم شركاء معهم ونحن نعلم ان ادارات هذه الدول تابعة لهم وانهم يقومون بالتنصت والتجسس بكل وقاحة لتلك الدول بالاضافة الى انهم يقومون بانتاج اسلحة بيولوجية ويستخدمون البشر للتجارب ، وفي اوكرانيا فان الخبز الاوكراني الذي يجب ان يذهب الى الفقراء لكن 5 بالمئة فقط يذهب الى الدول الفقيرة والباقي الى اوربا هذا خبث وكذب

وقال ان اميركا تضغط على اوربا للاستغناء عن الطاقة الروسية وهذا الامر سيدمر الصناعات الاوربية ، وقد فجرو انابيب الغاز في البحر البلطيقي ويدمرون الطاقة الاوربية بهدف مقاومة روسيا بطريقة الملاكمة ، والنخبة الاوربية تعلم ذلك ولكن "ليرحمهم الله" انها مشكلتهم

واشار الى ان الشركاء مازالو يتعاملون معنا وهو الامر الذي لم يتوقعه الغرب ، واكد ان الغرب يحاول التصور بانه متميز لكنه يستخدم الدعاية الكاذبة بشان الجوع لكن ذلك ينشر خرافات فقط وهذه الادعاءات لن توفر الطاقة لهم

وخاطب سكان روسيا بالقول هل يريدون ان يتعلم اطفالنا في الابتدائية امور شاذة واجناس اخرى غير الرجال والنساء، ان هذا غير مقبول بالنسبة لنا ، هذا انكار للانسانية والديانات وشيطانية صريحة.

انضمام " الاراضي المحررة"

وفي وقت سابق كشف الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف أن الاجتماع سوف يشهد مراسم التوقيع على معاهدات انضمام «الأراضي المحررة» إلى كيان الاتحاد الروسي ، وان عملية الضم ستصبح رسمية حيث وقّع الرئيس بوتين الخميس مرسوماً يعترف باستقلال مقاطعتَيْ “خيرسون” و”زابوروجيا” تمهيداً لضمهما إلى روسيا.

وانهت عمليات الاستفتاء في مقاطعات لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيا الأوكرانية، والتي استمرت 5 أيام الجدل بشان الانضمام إلى روسيا

وتشير تقارير الى ان الرئيس الروسي استبق هذه المراسم باعترافه بمقاطعتي خيرسون وزابوريجيا على الرغم من الانتقاد والرفض الدوليين لتلك الخطوة "لا يحمل أي صبغة قانونية" واكدت موسكو ان موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تعكس التحيز والرضوخ للإملاءات والضغوط الغربية، وممارسة الازدواجية فيما يخص مسألة تقرير المصير

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي هدد اوكرانيا بعملية كبيرة في حال قامت قواتها باستعمال الأسلحة الغربية وشنت هجمات على الأراضي الروسية، الامر الذي اعتبره مراقبون استعداد موسكو للتصعيد بشكل اكبر