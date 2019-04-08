بوتين يستقبل اردوغان ويؤكد نقل اس 400 الى تركيا

الملف السوري كان على رأس الملفات في اجتماع المجموعة التركية الروسية المشتركة للتخطيط الاستراتيجي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إتمام نقل منظومة "إس 400" إلى تركيا، والتعاون في مجال التقنيات العسكرية، ضمن الأجندات التي سيبحثها مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها بوتين أمام الصحفيين قبيل الاجتماع الثامن لمجلس التعاون التركي الروسي رفيع المستوى في العاصمة موسكو.

وأشار بوتين إلى بحثه في اللقاء الثنائي مع أردوغان القضايا ذات الأولوية بين البلدين قائلاً: "قررنا تطوير علاقاتنا مع تركيا في إطار تعاون قوي ومتقدم".

وأضاف بوتين أن الملف السوري كان على رأس الملفات في اجتماع المجموعة التركية الروسية المشتركة للتخطيط الاستراتيجي قائلاً: "إننا كروسيا وتركيا وبصفتنا دولتين ضامنتين لمسار أستانة نبذل جهودًا كبيرة من أجل خفض التوتر في سوريا، وبخصوص اللجنة الدستورية في سوريا عملنا مازال مستمرا".

ولفت بوتين إلى أنّ حجم التجارة بين البلدين سيزيد، قائلاً: "في مجال الطاقة تعاوننا اكتسب بعدا استراتيجيا. إن مشروع السيل التركي سيكون مفيدا في نقل الغاز الروسي الى تركيا. القسم البحري من المشروع انتهى و نعمل على إنهاء المشروع بشكل كامل بحلول نهاية العام الحالي".

كما أكد أنّ العمل جار من أجل تشغيل محطة آق قوي للطاقة النووية في تركيا بحلول عام 2023، قائلاً: "من أجل الإسراع في تنفيذ هذا المشروع علينا الاتفاق مع المستثمرين الأتراك، والمستثمرون الأتراك مهتمون بمشروع محطة آق قوي النووية".

وبين أنّ من بين الأجندات المدرجة في الاجتماعات مع أنقرة، تزويد تركيا بالأسلحة الروسية الحديثة.