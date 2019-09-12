بوتين يشرب نخب القضاء على "الارهابيين" بعد تاجيله 20 عاما

شرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نخب القضاء على الارهابيين بعد اناجل شرب الفودكا 20 عاما وقالت مصادر انه وفى بوعده الذي قطعه منذ 20 عاما في داغستان حينما ذهب إلى هناك عام 1999 ورفض تجرع كأس الفودكا حتى مواجهة التحديات وإنجاز كافة المهام.

20 лет назад я побывал в Ботлихском районе Дагестана. Спустя 20 лет я вернулся сюда. В тот раз я сказал тост, что я выпью только тогда, когда закончатся военные действия и все поставленные задачи будут выполнены.



Возможно, сегодня именно тот самый день pic.twitter.com/DiM9LuMiFQ — Путин говорит (@CzarSays) September 12, 2019

حينها رفع بوتين نخب من قضوا في الحرب أثناء عملية مكافحة الإرهاب في جبال جمهورية داغستان الروسية شمال القوقاز، ونخب المصابين، لكنه دعا المقاتلين لوضع الكؤوس جانبا وعدم شرب هذا النخب، لأن الارتخاء، والدعة والراحة هي ما يريده أعداؤهم، ولو حدث ذلك سيزداد عدد الضحايا والمصابين.

وقالت مواقع روسيا ان بوتين يعود ليشرب النخب مجددا. نخب الذين قضوا، أو أصيبوا، ونخب من شاركوا في دحر الإرهاب عن الجمهورية.

ويذكر أنه في عملية التصدي للمتطرفين في داغستان عام 1999 سقط 37 مدنيا من قوات المقاومة الشعبية، بينما أصيب أكثر من 700 مدني بجروح.