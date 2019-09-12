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بوتين يشرب نخب القضاء على "الارهابيين" بعد تاجيله 20 عاما

منشور 12 أيلول / سبتمبر 2019 - 03:08
بوتين يعود ليشرب النخب مجددا
بوتين يعود ليشرب النخب مجددا

شرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نخب القضاء على الارهابيين بعد اناجل شرب الفودكا 20 عاما وقالت مصادر انه وفى بوعده الذي قطعه منذ 20 عاما في داغستان حينما ذهب إلى هناك عام 1999 ورفض تجرع كأس الفودكا حتى مواجهة التحديات وإنجاز كافة المهام.

حينها رفع بوتين نخب من قضوا في الحرب أثناء عملية مكافحة الإرهاب في جبال جمهورية داغستان الروسية شمال القوقاز، ونخب المصابين، لكنه دعا المقاتلين لوضع الكؤوس جانبا وعدم شرب هذا النخب، لأن الارتخاء، والدعة والراحة هي ما يريده أعداؤهم، ولو حدث ذلك سيزداد عدد الضحايا والمصابين.

وقالت مواقع روسيا ان بوتين يعود ليشرب النخب مجددا. نخب الذين قضوا، أو أصيبوا، ونخب من شاركوا في دحر الإرهاب عن الجمهورية.

ويذكر أنه في عملية التصدي للمتطرفين في داغستان عام 1999 سقط 37 مدنيا من قوات المقاومة الشعبية، بينما أصيب أكثر من 700 مدني بجروح.


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