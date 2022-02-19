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بوتين يصدر مرسوما باستدعاء جنود الاحتياط للتدريب العسكري

منشور 19 شباط / فبراير 2022 - 01:19
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أصدر فلاديمير بوتين، مرسوما  الرئيس الروسي يقضي باستدعاء المواطنين المشمولين بقائمة القوات الاحتياطية للخضوع للتدريب العسكري.

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وتضمن المرسوم دعوة مواطني روسيا الموجودين في قائمة الاحتياط لعام 2022 للخضوع لتدريب عسكري في القوات المسلحة الروسية، ووكالات أمن الدولة ووكالات خدمات الأمن الفيدرالي.

وبحسب نص المرسوم، تم توجيه مجلس الوزراء والسلطات التنفيذية للمناطق الروسية لضمان تنفيذ الإجراءات المتعلقة بدعوة المواطنين إلى معسكرات التدريب، وعقد هذه المعسكرات التدريبية.

وبموجب القوانين الاتحادية في روسيا، لا يمكن استدعاء المواطنين المشمولين بقوائم الاحتياط للتدريب لأكثر من مرة واحدة خلال 3 أعوام.

كلمات دالة:فلاديمير بوتينالرئيس الروسي فلاديمير بوتينبوتينروسياالعسكري

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