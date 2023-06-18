بوتين يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. ويعرض وثيقة تثير الجدل (فيديو)

انتشرت لقطات بشكل واسع خلال الساعات الماضية، للقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا يوم السبت الماضي في سان بطرسبرغ بروسيا.

وتداول العديد من الصحفيين الروس والشخصيات المؤثرة على تلغرام مقاطع فيديو للقاء، مشيرين إلى أن بوتين كشف خلاله عن تفاصيل المفاوضات التي جرت مع أوكرانيا العام الماضي في تركيا، وقد قلب بذلك تصورات أوكرانيا رأساً على عقب

ووفقًا للمعلومات المتداولة، أشار الرئيس الروسي خلال الاجتماع إلى المفاوضات التي أدت إلى انسحاب قوات بلاده من مناطق كييف وسومي وتشرنيغو، مؤكدا أن هذه المفاوضات تناقض الرواية التي قدمتها أوكرانيا في ذلك الوقت بشأن الانسحاب.

"وثيقة المفاوضات"

وكشف بوتين خلال اللقاء لأول مرة عن ما وصفها بـ "وثيقة المفاوضات" التي جرت بين روسيا وأوكرانيا، حيث ظهر الرئيس الروسي وهو يلوح بورقة بيده، منوها إلى أن روسيا لم تلتزم بسرية هذه الوثيقة، ولكنها لم تنشرها سابقًا.

🇷🇺🇺🇦Video of Putin speaking about the negotiations with Ukraine in Turkey showing to the African leaders the signed documents with Ukraine, which led to the withdrawal of Russian troops from the Kiev, Sumy and Chernigov regions.https://t.co/EjDV7wGb3H pic.twitter.com/754qcUiyfK — Sinnaig (@Sinnaig) June 17, 2023

وقال الرئيس الروسي: "إن البلدين قد وافقا مبدئيًا على مسودة اتفاقية في ربيع 2022 في اسطنبول، ومع ذلك، رفضت كييف فيما بعد التوقيع على الاتفاقية بعد انسحاب القوات الروسية بشكل طوعي تنفيذًا لجزء من الصفقة".

وثيقة تفضح كييف

وقد نشر العديد من الصحفيين الروس صفحة تكشف عن عنوان الوثيقة التي وافق عليها الجانبان مؤقتًا، وهي تحمل عنوان "معاهدة الحياد الدائم والضمانات الأمنية لأوكرانيا".

ويؤكد الصحفيون الروس أن الوثيقة التي تم نشر عنوانها تناقض الرواية التي قدمها المسؤولين الأوكرانيين والتي تقوم على ادعاء أن القوات الروسية تعرقلت في طريقها نحو كييف العام الماضي وقد اضطرت للانسحاب في وقت لاحق.

كما اعتبروا أن هذه الوثيقة تفضح كييف، التي تحمل مسؤولية رفضها للتفاوض وعرقلة الحوار مع موسكو.

