بوتين يكشف تفاصيل جديدة بشأن الانفجار النووي بروسيا

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، عن تفاصيل جديدة متعلقة بالانفجار النووي، الذي وقع شمال غرب روسيا في آب/ أغسطس الماضي.

وقال بوتين في تصريحات أوردتها وكالة "انترفاكس" الروسية، أن "الذين قتلوا في الانفجار الذي تسبب في ارتفاع الإشعاع لفترة قصيرة في شمال غرب روسيا، كانوا يطورون سلاحا ليس له مثيل في العالم"، على حد قوله.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية الروسية أقرت في آب/ أغسطس الماضي، بارتفاع مستوى النشاط الإشعاعي في منطقة شمال غرب البلاد، عقب الانفجار الذي وقع في وحدة عسكرية بمدينة سيفيرودفينسك.

وأوضحت الوكالة في بيان لها، أن سحابة محملة بالإشعاعات تشكلت في المنطقة، واحتوت على عدة نظائر، ما رفع مستوى النشاط الإشعاعي، قبل عودته إلى المستويات الطبيعية.

وذكرت وكالة الطاقة الذرية الروسية "روساتوم" في وقت سابق، أن الانفجار نجم عن حادث أثناء اختبار "مصدر دفع يعمل بوقود من النظائر المشعة".