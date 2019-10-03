بوتين ينتقد السياسية الاميركية: لا احد يستطيع ردع الصين

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن احتواء الصين أمر غير ممكن، مشيراً إلى أنه من يحاول القيام بذلك، سيضر نفسه.

وقال بوتين في جلسة عامة لمنتدى "نادي فالداي"، "فيما يتعلق بمحاولات احتواء الصين، أعتقد أن هذا أمر مستحيل من حيث المبدأ، وإذا قام أحد ما بهذه المحاولات، فسوف يفهم هو، الذي سيفعل ذلك، أنه أمر مستحيل. وخلال هذه المحاولات، بالطبع، سيسبب أضراراً لنفسه".

وأضاف بوتين، "على أي حال، أنا أعتبر مثل هذا التطور المحتمل للأحداث مدمراً وضارأ، وعلى عكس ذلك، تضافر الجهود لتهيئة جو من التعاون الودي وإيجاد أنظمة أمنية مشتركة للجميع هو ما يجب أن نتعاون عليه".

وقال بوتين : "لن أكشف عن سر كبير، وهذا سينكشف على أي حال. نحن نساعد الشركاء الصينيين في تطوير منظومة إنذار مبكر من هجوم صاروخي".

وأضاف بوتين أن "هذا أمر جدي، سيعزز القدرات الدفاعية للصين بشكل جذري. والآن مثل هذه المنظومة موجودة لدى الولايات المتحدة وروسيا فقط".

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه "من المستحيل ردع الصين، وفي حال حاول أحد القيام بذلك، فإنه سيدرك أن هذا مستحيل، وسيلحق أضرارا بنفسه جراء تلك المحاولات".

وأشار إلى أن روسيا والصين تتعاونان في العديد من المجالات، ابتداء من الزراعة ووصولا إلى الفضاء.

وأكد بوتين أن الصداقة بين روسيا والصين "ليست موجهة ضد أي طرف. ونحن نعمل دائما بشكل إيجابي من أجل مصالح بعضنا البعض".

واستضافت مدينة سوتشي، اليوم الخميس، أعمال الاجتماع الدوري الـ16 السنوي لنادي "فالداي" الدولي للحوار تحت عنوان "فجر الشرق- النظام العالمي الجديد". يعد نادي "فالداي" واحدا من منصات عالمية رائدة للتفاعل بين الخبراء العالميين المتخصصين في دراسة السياسة الخارجية والداخلية الروسية.