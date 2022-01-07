بوتين ينسق مع اعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي ويرسل المزيد من القوات

في محاولة لمنع توسع رقعة الاحتجاجات نتيجة الازمةالاقتصادية، واجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشاورات مع الأعضاء بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، فيما تواصل ارسال قوات من المنظمة الى كازاخستان.

بوتين يتشاور مع الأعضاء بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي

وقالت مصادر اعلامية روسية ان الرئيس فلاديمير بوتين، اجرى مكالمات هاتفية مع زملائه زعماء الدول الأعضاء بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بمن فيهم الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف لمناقشة الوضع في كازاخستان، وجرت المكالمات مع الرئيس القرغيزي صادر جباروف، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون، وكذلك مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشنيان" وفق ما افاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.

وتابع: "إضافة إلى ذلك يقوم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، منذ بداية تنفيذ عملية قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، بأبلاغ الرئيس بوتين بشكل دائم عن سير انتقال قوات حفظ السلام إلى كازاخستان وكيفية تنفيذ المهام الموكلة إليها".

12 طاشرة عسكرية روسية الى كازاخستان

وقد أقلعت يوم الجمعة 12 طائرة نقل عسكرية روسية من مطار "تشكالوفسكي" بالقرب من موسكو، وهي تنقل عسكريين من وحدة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إلى كازاخستان.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن طائرات النقل العسكرية تستخدم المطارات الواقعة في مقاطعات موسكو، وإيفانوفو، وأوليانوفسك. ووفقا للوزارة فإن وحدات حفظ السلام التي تم نشرها في كازاخستان وصلت إلى مواقعها لأداء المهام الموكلة إليها. كذلك أعلنت الوزارة أن قوات المظليين الروس التابعة لقوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، تتواجد الآن في هذه المطارات استعدادا لنقلها إلى كازاخستان.

وسبق أن وصلت إلى كازاخستان وحدات أولى من قوات حفظ السلام الروسية والبيلاروسية بطلب من سلطات البلاد على خلفية أزمة اندلعت أوائل يناير الجاري في ظل احتجاجات واضطرابات واسعة أودت بحياة عشرات الأشخاص وأسفرت عن إصابة الآلاف.